Токаев считает необходимым тщательно изучить все исторические документы о голоде 1921-1922 годов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев написал статью «Независимость дороже всего». Статья опубликована в газете «Егемен Қазақстан» и отражает задачи, которые президент ставит на предстоящее десятилетие.

«Задача предстоящего четвертого десятилетия – стать могущественной страной и совершенной нацией. Попутно нам нужно продолжить процесс политических и экономических реформ и модернизации сознания, чтобы сформировать новую идентичность нации, адаптированную к современным требованиям. Мы хотим построить справедливое общество и эффективное государство. Если мы будем руководствоваться принципом справедливости, мы обязательно этого добьемся», - пишет Токаев.

Он подчеркнул, что необходимо улучшать жизнь населения, чтобы наши граждане ощущали выгоду от экономического роста.

Также президент отметил, что текущая пандемия и связанный с ней кризис ясно показали, что весь мир сталкивается с беспрецедентными проблемами. Помимо экономических, социальных, экологических, биологических и других угроз, по всему миру распространяются «негативные идеологические вирусы». Поэтому, считает Токаев, «нам нужно сохранять сильные корни, не отрываться от нашей национальной идентичности, культуры и традиций».

Глава государства подчеркивает, что молодое поколение должно знать ценность независимости страны, а исследования в рамках программы «Культурное наследие» должны быть доступными для широкой публики. Токаев считает, что в стране недостаточно исторических фильмов, поэтому он поручил компетентным госорганам и отечественным телеканалам направить определенную часть госзаказа на исторические темы.

«Конечно, финансовый вопрос нужно решать. Однако наши киргизские братья и сестры через фильм «Курманжан датка» дали понять, что можно сделать качественное произведение искусства, не тратя много денег», - заявил президент, добавив, что сегодня в мировой киноиндустрии востребованы сценарии исторических фильмов, и что «Netflix, HBO и другие крупные кинокомпании направляются в Азию», а у Казахстана в истории есть много важных событий, которые могут лечь в основу таких фильмов, например, история Золотой Орды, одной из самых могущественных империй в мире.

Президент Казахстана подчеркивает в своей статье, что идея государственности всегда должна отражаться в художественных и документальных произведениях искусства. Он напомнил о руководителях Алаш Орды, «которые когда-то показали пример служения стране», и в рамках 30-летия независимости страны «мы должны вспомнить таких выдающихся людей и показать их наследие нашей молодежи и миру». Также, по мнению президента, следует поддерживать и ценить работу ученых и писателей, изучающих эту тему.

Вместе с тем Токаев считает важным тщательно изучить все исторические документы и данные о голоде 1921-1922 годов.

«Квалифицированные специалисты должны проводить систематические исследования и, соответственно, государство должно давать оценку проблеме голода. К этому сложному вопросу нужно подойти сдержанно и ответственно. Вообще исторические исследования должны проводиться на чисто научной основе, без риторики и известности», - подчеркнул он.

Кроме этого, глава государства считает необходимым в этом году провести специальное мероприятие, посвященное закрытию Семипалатинского полигона, «систематически изучать новейшую историю Казахстана», «пересмотреть ее концепцию, учитывая недостатки прошлого, и переписать ее на основе новых научных принципов и нововведений».

«Это вопрос стратегической важности с точки зрения популяризации генеалогии нации. Поэтому необходимо немедленно приступить к написанию новой академической истории Казахстана. В конце концов, в этом суть проблемы возрождения исторического сознания. К этой работе необходимо привлечь наших авторитетных историков», - считает Токаев.

Президент также предложил написать краткую историю Казахстана для иностранной аудитории и перевести ее на основные языки мира. Он считает, что «это единственный способ показать миру многовековую истинную историю казахского народа».