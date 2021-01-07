США, Казахстан и Узбекистан объявили о создании Центральноазиатского инвестиционного партнерства.

В четверг правительства США, Казахстана и Узбекистана объявили о создании Центральноазиатского инвестиционного партнерства. Стороны намерены инвестировать около $1 млрд в течение 5 лет для поддержки частных проектов и экономических связей в регионе, сообщает пресс-служба посольства США в Казахстане.

Деньги будут выделяться американской международной финансовой корпорацией развития (DFC), а также правительствами Казахстана и Узбекистана. Инициатива будет работать через платформу C5+1 (5 центрально-азиатских стран + США).

«Центральноазиатское инвестиционное партнерство будет продвигать осуществляемые под руководством частного сектора проекты, которые являются примером международных стандартов качества инфраструктуры и способствуют инклюзивным, прозрачным и устойчивым инвестициям. <...> По мере того, как регион стремится оправиться от экономических последствий пандемии COVID-19, такое сотрудничество и устойчивость становятся еще более важными, чем когда-либо», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Помимо поддержки региональных проектов, DFC продолжит углублять свое двустороннее партнерство в Центральной Азии через подписание двусторонних меморандумов о взаимопонимании с Казахстаном и Узбекистаном, а также изучения возможностей поддержки инвестиционных фондов и других двусторонних проектов.