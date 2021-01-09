Власти Алматы заявляют, что две лаборатории проводят ПЦР-тестирование без разрешения

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы заявил, что две городские лаборатории – ТОО «Grin Lab» и «Био Лаб» ТОО «МК Сункар» – проводят ПЦР-тестирование без разрешения, а это в свою очередь «способствует распространению инфекции среди населения».

Как поясняют в департаменте, в соответствии с санитарными правилами, утвержденными Минздравом, лаборатории, осуществляющие тестирование населения на COVID-19 методом ПЦР, должны иметь разрешение режимной комиссии на работу с микроорганизмами II группы патогенности. А согласно постановлению главного санитарного врача республики от 25 декабря 2020 года, в период эпидемиологического неблагополучия лаборатории, тестирующие население, должны получить временное разрешение на работу с микроорганизмами II группы патогенности и соблюдать временные рекомендации к развертыванию лаборатории для диагностики COVID-19.

«По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, на территории города функционируют две лаборатории – ТОО «Grin Lab» и «Био Лаб» ТОО «МК Сункар», которые проводят тестирование населения на COVID-19 методом ПЦР без разрешения режимной комиссии. Вышеуказанные лаборатории не направляют положительные образцы на ретестирование (форма внешнего контроля качества) в референс-лабораторию филиала «НПЦСЭЭМ» НЦОЗ МЗ РК для проведения внешней оценки качества», - говорится в сообщении городского акимата.

Кроме того, утверждают в департаменте, лаборатории «Био лаб» и «Grin Lab» не выполняют ряд требований, прописанных в постановлении главного санврача, в том числе по соблюдению временных рекомендаций к развертыванию лаборатории для диагностики COVID-19, не оповещают департамент о результатах исследования, не выдают протокол о положительном результате в течение 3 часов, не предоставляют копию протокола и отчет по предоставленной форме в течение 2 часов в департамент и управление общественного здоровья Алматы, не оформляют дополнительно экстренное извещение при положительных результатах на COVID-19, не предоставляют в департамент отчетность о количестве и категории протестированных лиц, а лабораторные и медицинские информационные системы лабораторий не интегрированы с Единой информационной системой «Национальный центр экспертизы» Минздрава, не обеспечена регистрация электронного направления на лабораторное исследование COVID-19 методом ПЦР в информационной системе «НЦЭ».

«Вышеуказанные нарушения приводят к неполному учету пациентов с положительным результатом тестирования на COVID-19, несвоевременному проведению противоэпидемических (профилактических) мероприятий в очагах, соответственно, способствует распространению инфекции среди населения города», - считают в департаменте.

Напомним, что летом управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Ауэзовского района грозило судом медцентру «Сункар», заявляя, что «выданные ТОО «Сункар» положительные результаты на обследованных лиц по «коронавирусной инфекции» являются недействительными, т.к отсутствует разрешение режимной комиссии по работе с микроорганизмами 2 группы патогенов». В связи с этим от медцентра требовали «прекратить работу по обследованию лиц на COVID-19 в досудебном порядке». В «Сункаре» заявляли, что это конфликт интересов из-за того, что у них цены на тестирование были ниже, чем в Национальном центре экспертизы.

В начале сентября в аэропорту Алматы открылся пункт специализированной лаборатории по проведению тестов на COVID-19 «Grin Lab». В пресс-службе аэропорта заявляли, что с руководством лаборатории были согласованы все моменты, и этот пункт «удобен для пассажиров, которые летят через Алматы транзитом»: результат теста приходит на электронную почту через 12 часов.