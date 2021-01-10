На выборах президента Кыргызстана с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров

В Кыргызстане 10 января прошли досрочные выборы президента и референдум по форме правления. Как сообщает издание Kloop.kg , по предварительным данным, на выборах главы государства лидирует Садыр Жапаров.

По предварительным результатам подсчета автоматически считывающих урн, Садыр Жапаров набрал 80,6% голосов избирателей. Остальные 16 кандидатов набрали менее 10% голосов.

На выборах в Кыргызстане используются автоматически считывающие урны (АСУ) – со встроенным сканером, которые могут выдавать результаты голосования в режиме реального времени сразу после закрытия участка. Но результаты АСУ не являются окончательными.

На референдуме по форме правления 162 525 кыргызстанцев отдали голоса за президентскую форму правления, 21 598 – за парламентскую, против всех проголосовали 35 251 человек.

Выборы в Кыргызстане, по данным Kloop.kg, прошли с массой нарушений: избиратели пришли на участки и обнаружили, что уже проголосовали, на наблюдателей оказывалось давление или им мешали, наблюдались сбои в работе АСУ, очереди, журналистов не допускали на избирательные участки, а на многих участках велись «списки Жапарова».

К досрочным выборам президента привел политический кризис 5 октября, когда тысячи недовольных результатами выборов в парламент вышли на митинги по всей стране. В ночь на 6 октября начались беспорядки, протестующие захватили Белый дом и освободили некоторых политиков, среди которых был и осужденный за захват заложника на 10 лет экс-депутат Садыр Жапаров.

После освобождения сторонники Жапарова начали требовать для своего лидера кресла премьера или президента и в итоге добились обеих.