Народная партия Казахстана готова признать выборы легитимными, если данные экзит-поллов подтвердятся и не подтвердится информация о нарушениях. Об этом заявил председатель партии Айкын Конуров.

«Предварительные результаты опросов дают основание прогнозировать высокие результаты нашей партии. Если данные подтвердятся, и у партии не будет подтвержденной информации по нарушениям, мы будем считать, что выборы прошли корректно и легитимно», - написал Конуров в Facebook.

Он отметил, что в борьбе за голоса избирателей партия провела «активную и динамичную агитационную работу», а «проведенная партией трансформация позволила усилить ряды новыми членами и активистами». По словам Конурова, предлагаемая НПК программа поддержана широкими слоями населения, к ним поступают приветствия и предложения.

«Хотелось бы отметить, что в электоральный период мы не испытывали затруднений и препятствий, что демонстрирует соблюдение принципа равенства и равные возможности кандидатам», - заявил лидер партии.

Он выразил благодарность всем, кто поддержал НПК, а также поблагодарил все партии, принимавшие участие в кампании, заявив, что «благодаря взаимному уважению кампания прошла в условиях честной конкуренции».

По данным экзит-поллов, Народная партия Казахстана набрала на выборах более 9%. Чтобы пройти в мажилис, партии необходимо набрать более 7%. Центризбирком огласит предварительные результаты выборов только в 15 часов.