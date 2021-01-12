Четыре партии прошли в маслихат Алматы по итогам выборов

Всего территориальной избирательной комиссией было зарегистрировано 118 кандидатов от 5 политических партий.

«По итогам выборов в маслихат города Алматы по партийным спискам голоса избирателей распределились следующим образом: за партию «Нур Отан» проголосовало 68,11% избирателей, Демократическая партия Казахстана «Aк жол» набрала 10,11% голосов, за Народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл» отдали голоса 7,68% избирателей, Народная партия Казахстана набрала 7,31% голосов и политическая партия «ADAL» набрала 6,79% голосов», - говорится в сообщении.

Таким образом, согласно решению территориальной избирательной комиссии города к распределению депутатских мандатов были допущены партия «Нур Отан», Демократическая партия Казахстана «Aк жол», Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» и Народная партия Казахстана. «Нур Отан» получил 29 депутатских мандатов, «Ак жол» - 4, «Ауыл» и НПК – по 3.