​Токаев рассказал об основных положениях будущей социальной политики Казахстана

Токаев подчеркнул, что вопреки «значительному прогрессу по многим показателям» Индекса человеческого развития, Казахстан «все же отстает от ведущих стран». Это происходит на фоне активного вовлечения в общественную жизнь «поколения Независимости», которое к 2050 году будет определять и структуру рынка труда. От их конкурентоспособности зависит, уверен президент, зависит будущее положение страны.

«Важно понимать, что статус молодой нации дает нам долгосрочные преимущества, но нужно правильно воспользоваться этими преимуществами. Проводить последовательную работу по развитию человеческого капитала. Инвестиции в молодых людей безусловно многократно окупятся и принесут благо всему нашему государству. В последнее время мы продвинулись в реформировании сферы образования. Вместе с тем предстоит решить ряд накопившихся проблем, настоятельная задача – сократить разрыв в качестве образования между различными социальными группами и регионами. На данном этапе развития требуется новая политика по переобучению и постоянному совершенствованию навыков работников. В этих целях предстоит разработать и реализовать специальный национальный проект», - подчеркнул президент.

Наряду с этим Токаев указал на необходимость «перезагрузки» политики социального обеспечения. Приоритетом государства в ней должна быть поддержка наиболее уязвимых граждан. Должна быть усилена адресность государственной помощи и соответствующие требования при ее получении.

Кроме того, модернизации требует здравоохранение страны: «В условиях пандемии актуальность этой проблемы стала очевидной. Система здравоохранения должна ориентироваться на пациентов, ставить во главу угла их интересы, здоровье и жизнь. <…> Переход к такой модели возможен за счет персонификации, внедрения цифровых инструментов, расширения доступа людей к квалифицированной врачебной помощи. В этой связи особую роль играет развитие превентивной медицины, основанной на профилактике и ранней диагностике заболеваний». В дополнение к этому Токаев предложил уделить внимание массовому и детскому спорту, сделав их стратегической задачей.

Четвертым элементом социальной политики должно стать совершенствование пенсионной системы. Президент упомянул, что в качестве первичной меры была проведена реформа, которая дает гражданам возможность частично изымать и использовать пенсионные накопления. Вместе с тем он считает необходимым предоставить гражданам возможность управлять своими накоплениями через различные инструменты. Правительство и Нацбанк, по его словам, сейчас разрабатывают концепцию дальнейшего развития пенсионной системы.