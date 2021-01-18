Алексея Навального задержали после прохождения погранконтроля

Российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали после прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево, показал в прямом эфире телеканал "Дождь".

Его адвокату Ольге Михайловой, которая летела вместе с Навальным из Берлина, не дали поехать вместе с ним.

Федеральная служба исполнения наказаний, которая объявила Навального в розыск, отчиталась о задержании политика по возвращении в Россию из Германии.

В коротком комментарии прессе перед прохождением погранконтроля Навальный заявил, что рад вернуться на Родину и не боится ареста.

«Это лучший мой день за последние 5 месяцев, я совершенно счастлив, что прилетел. Сейчас выйду и поеду домой, потому что я прав, все уголовные дела сфабрикованы. Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться», - сказал политик в аэропорту.

Алексей Навальный вернулся в Россию спустя почти пять месяцев лечения в Германии после отравления "Новичком". Самолет с политиком летел в аэропорт Внуково, но был перенаправлен в Шереметьево.