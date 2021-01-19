Массовая вакцинация населения от коронавируса начнется с 1 февраля – Цой

До конца года министерство здравоохранения намерено вакцинировать до шести миллионов казахстанцев. Массовая вакцинация начнется с 1 февраля. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил глава ведомства Алексей Цой.

По информации главы Минздрава, 19 января планируется подписание договора между Карагандинским фармкомплексом и российским фондом прямых инвестиции на поставку первой партии 20 тыс. доз вакцины «Спутник V». 20 января планируется выдача разрешения на разовой ввоз, направление писем в «СК Фармация» для проведения закупа по спецпорядку. А с 1 февраля планируется начать вакцинацию населения.

«На первом этапе вакцинации подлежат медработники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, ПМСП, приемных покоев больницы, санитарно-эпидемиологической службы. Это порядка 100 тыс. человек. Вакцинация начнется с 1 февраля 2021 года», - сказал Цой.

На втором этапе вакцинации подлежат педагоги общеобразовательных школ, вузов, работники ведомственных медицинских служб – это еще порядка 150 тыс. человек. По ним работа начнется с марта. И с апреля будут прививать педагогов школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студентов, лиц с хроническими заболеваниями. Это еще 600 тыс. человек.

«И так далее поэтапно (будет проводиться вакцинация – V). Таким образом, до конца года планируется вакцинировать до 6 млн казахстанцев», - уточнил Цой.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов подчеркнул, что до 1 февраля нужно провести «подготовительные работы».

«Аскар Узакпаевич (Мамин, премьер-министр – V), в первом полугодии до 2 млн человек провакцинируем, во втором 3-4 млн человек. В феврале – 100 тыс., в марте – 150 тыс., в апреле – 600 тыс., в августе – 6 00 тыс. и до конца года», - сказал он.

Напомним, что ранее глава Минздрава говорил о начале вакцинации российской вакциной с конца февраля, а в марте начать прививать население отечественной вакциной.