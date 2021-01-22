МИИР утвердило правила снятия пенсионных накоплений на покупку жилья

Министерство индустрии и инфраструктурного развития утвердило правила использования казахстанцами пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. Документ опубликован на сайте ведомства, вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Казахстанцам для использования пенсионных нужно подать заявку на открытие специального счета, после чего заполнить электронное заявление на снятие накоплений с указанием цели их использования – на приобретение жилья по договорам купли-продажи, приватизации, рассрочки, обмена (мены) жилища, по договорам о долевом участии в жилищном строительстве при наличии гарантии или при заключении договора о передачи доли в многоквартирном жилом доме, на строительство дома с земельным участком, на внесение первоначального взноса ипотеки для покупки жилья, частичного или полного погашения задолженности по ипотеке, рефинансирования ипотечного жилищного займа, частичного или полного погашения задолженности по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, предоставленного в рамках программ жилищного строительства и антикризисных программ.

«Единовременные пенсионные выплаты используются неограниченное число раз при соответствии требованиям, установленным пунктом 1 статьи 30, пунктом 1-1 статьи 31 и (или) пунктом 1-1 статьи 32 закона, в пределах целей настоящих правил», - говорится в документе.

Допускается использование пенсионных выплат, принадлежащих заявителю (-ям) в лице супруга (-и) и (или) близких родственников, на выше указанные цели. В этом случае стороны заключают в личном кабинете соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат, которое удостоверяется их ЭЦП или иным электронным способом, установленным внутренним документом уполномоченного оператора с приложением документов, подтверждающих брак (супружество) или родственные отношения.

«Наличие в собственности получателя жилища не является основанием для отказа в получении и использовании единовременных пенсионных выплат», - подчеркивается в правилах.

Использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий осуществляется безналичным способом.

Не допускаются использование единовременных пенсионных выплат на приобретение недвижимого имущества у супруга (-ги) или близких родственников получателя. Также нельзя в течение пяти лет продавать недвижимое имущество, купленное за счет пенсионных выплат, за исключением: реализации заложенного недвижимого имущества залогодержателем в соответствии с законом «Об ипотеке недвижимого имущества»; реализации недвижимого имущества по решению суда. В первом случае сумма единовременной пенсионной выплаты подлежит возврату залогодержателем на специальный счет получателя, отрытый у уполномоченного оператора. Уполномоченный оператор перечисляет сумму выплаты в ЕНПФ.

«Указанная в настоящем пункте норма по отчуждению недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат, распространяется только на ипотечные жилищные займы с оставшимся сроком погашения более 5 лет и по которым имеется непогашенная задолженность. В целях контроля исполнения настоящего пункта получатель в личном кабинете на дату перечисления единовременной пенсионной выплаты подписывает обязательство об ограничении реализации недвижимого имущества, на которое была использована единовременная пенсионная выплата, которое в электронном виде удостоверяет ЭЦП или иным электронным способом, установленным внутренним документом уполномоченного оператора», - указывается в правилах.

Уполномоченным оператором определен Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк». Банк в течение двух рабочих дней после рассмотрения заявления заявителя на единовременную пенсионную выплату направляет сведения в ЕНПФ. ЕНПФ в течение пяти рабочих дней с даты получения электронного уведомления от «Отбасы банк» перечисляет сумму единовременной пенсионной выплаты в банк, который зачисляет ее на специальный счет заявителя. Получатель после поступления средств на специальный счет, предоставляет в банк документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат, в течение сорока пяти рабочих дней с даты их поступления. «Отбасы банк» проверяет предоставленные получателем документы в течение десяти рабочих дней и перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению. В случае не предоставления подтверждающих документов в установленный срок эти средства подлежат возврату в ЕНПФ.

20 января в ходе пленарного заседания мажилиса депутат от партии «Нур Отан» Аманжан Жамалов попросил кабмин активизировать работу по принятию правил до конца января, отметив, что из-за их отсутствия казахстанцы не могут использовать свои пенсионные накопления на покупку жилья.