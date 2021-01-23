В начале января его госпитализировали с коронавирусом
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Умер телеведущий Ларри Кинг
Фото CNN

Тележурналист и ведущий Ларри Кинг умер, пишет VTimes.

«С глубокой печалью Ora Media объявляет о смерти Ларри Кинга — нашего сооснователя, ведущего и друга. Он ушел этим утром в возрасте 87 лет в медицинском центре Cedar Sinai в Лос-Анджелесе», — говорится в сообщении, размещенном в Twitter Кинга.

Он скончался в возрасте 87 лет в больнице в Лос-Анджелесе. В начале января Кинга госпитализировали с коронавирусом. У него также были сопутствующие заболевания: диабет и рак легких, в последние годы он пережил несколько сердечных приступов, пишет CNN.

Ларри Кинг прославился благодаря телепередачам на CNN «Шоу Ларри Кинга» и «Ларри Кинг Live».

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