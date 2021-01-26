В этом году основной упор должен быть сделан на поддержку бизнеса
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Токаев поручил в течение месяца разработать комплекс мер по поддержке МСБ
фото Данияра Мусирова

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства во вторник, поручил в течение месяца разработать комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии.

«В этом году основной упор должен быть сделан на поддержку малого и среднего бизнеса. Поручаю правительству совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» в течение месяца разработать комплекс мер», - сказал Токаев.

Он отметил, что пандемия и карантин негативно сказались на деловой активности в стране, производительность многих крупных предприятий снизилась, но особенно сильно пострадал малый и средний бизнес.

«Еще один важный аспект – 1 января 2021 года вступили в силу жесткие требования ВТО по ограничению поддержки отечественного бизнеса. Правительству и НПП предстоит выработать новые меры с учетом требований этой организации. Я всегда говорил, что государство будет всесторонне поддерживать добросовестный бизнес. В условиях пандемии мы оказываем рекордную, беспрецендентную поддержку казавтопрому, стройиндустрии, выросли продажи новых автомобилей, домов и квартир. Соответственно, выросли объемы выручки заводов, крупных стройкомпаний. В то же время, мы вправе рассчитывать на соответствующую отдачу от бизнеса. Госпомощь оказывается для того, чтобы росло благосостояние, в первую очередь, работников и граждан в целом. Вы должны понимать, на сколько продуктивны применяемые подходы. Прошу правительству ускорить анализ эффективности мер господдержки», - добавил Токаев.

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