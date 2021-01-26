В регионах скрывают реальное положение дел, считает президент
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Токаев вновь требует достоверной статистики по коронавирусу
Фото Данияра Мусирова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь потребовал обнародовать реальную картину заболеваемости коронавирусом, усомнившись в достоверности статистики.

«Во время пандемии остро встал вопрос с достоверностью медицинской статистики. Регионы, в погоне за рейтингами, и страха наказания скрывают реальное положение дел. Распыляя средства и сводя на нет все принимаемые усилия. Мы обязаны знать истинные показатели здоровья населения, чтобы принимать обоснованные управленческие решения, от которых напрямую зависит судьба пациентов», - сказал Токаев в ходе расширенного заседания правительства во вторник.

Президент поручил «срочно организовать статистически достоверное исследование по реальной картине заболеваемости в разрезе всех регионов и возрастных групп». Исследование «должно быть проведено в течение месяца и периодически обновляться», отметил он.

«Это особенно важно при определении режима обучения школьников и введения карантинных ограничений для бизнеса и граждан. Прошел уже почти год с начала пандемии и реагировать нужно с учетом полученного опыта», считает Токаев.

Он также заметил, что ряд стран «рассматривают иммунный статус населения в качестве основного критерия для введения тех или иных ограничений».

«Мы также должны создать новую реальность на основе баланса экономических и санитарных мер. Для этого у нас имеются определенные наработки отечественных IT-компаний. Поручается правительству совместно с НПП «Атамекен» в месячный срок проработать вопрос введения QR-кодов с информацией об иммунном статусе с целью обеспечения сбалансированного подхода к противоэпидемическим мерам», - заявил Токаев.

Президент несколько раз в прошлом году требовал обнародовать достоверные данные о распространении коронавируса. После одного из его поручений Минздрав сообщил, что обнаружил занижение статистики в нескольких регионах.

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