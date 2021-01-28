Закрываются театры, кинотеатры, ТРЦ не будут работать по выходным
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В Алматы с 1 февраля ужесточают карантин

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о дальнейших ограничительных мерах по предупреждению коронавирусной инфекции в городе. Документ предусматривает закрытие ряда объектов, некоторые не будут работать по выходным.

Так, под запретом – работа театров и кинотеатров, репетиции на объектах культуры. Запрещена деятельность развлекательных учреждений (детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях), букмекерских контор, детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп численностью не более 15 человек, детских оздоровительных лагерей. Остаются под запретом массовые мероприятия.

Работа ТРЦ, торговых домов, торговых сетей ограничена: в будни – с 10:00 до 20:00, в выходные дни их работа приостанавливается. При этом разрешена работа находящихся в них аптек и супермаркетов. Ограничена работа крытых рынков до 17:00 в будни, по выходным их работа под запретом. Открытые рынки смогут работать в будни и по субботам до 17:00, в воскресенье их работа запрещена.

Кроме этого, ограничена работа объектов общественного питания: они будут работать с 9:00 до 20:00 при заполняемости не более 50%. Работа объектов общепита и фудкортов в ТРЦ, ТД – только на доставку и вынос, и то с ограничением по времени: с 07:00 до 20:00.

Ограничена работа саун, бань, СПА, бассейнов – с 08:00 до 21:00 в будни, с запретом работы по выходным.

Банки, отделения «Казпочты» и ЦОНы будут работать с 09:00 до 18:00, религиозные объекты – без проведения коллективных мероприятий, спорткомплексы – для индивидуальных и групповых тренировок численностью не более 5 человек. При этом разрешены тренировки на открытом воздухе.

80% сотрудников организаций численностью 20 и более человек должны перейти на удаленный режим работы, запрещены совещания в очном режиме.

Новые ограничения начнут действовать с полуночи 1 февраля.

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