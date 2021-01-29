Актер Василий Лановой скончался от коронавируса

О смерти артиста сообщила его жена актриса Ирина Купченко: «Василий Семенович скончался».

2 января стало известно, что у Василия Ланового и его супруги обнаружен коронавирус. Актер был госпитализирован, у него было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз «пневмония». В четверг директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что артист переведен в реанимацию.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. С 12 лет посещал театральную студию Дворца культуры ЗИЛа. Окончив школу с золотой медалью, начал учиться на факультете журналистики МГУ, но после первого семестра забрал документы и поступил на актерский факультет Театрального училища им. Б. В. Щукина. Окончил его в 1957 году. Выпускник мастерской Цецилии Мансуровой. С 1957 года являлся актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. С 1985 года преподавал в Театральном институте им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгода Вахтангова. С 1996 года заведовал кафедрой сценической речи.

Также снимался в кино, среди наиболее известных ролей: Павел Корчагин в одноименном фильме по роману Николая Островского «Как закалялась сталь» (1956), Артур Грэй в мелодраме «Алые паруса» по произведению Александра Грина (1961), Анатоль Курагин в киноэпопее «Война и мир» (1965-1967), Алексей Вронский в драме «Анна Каренина» (1967). Всего актер сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах, не считая фильмов-спектаклей.