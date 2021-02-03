МВД запускает в Алматы в пилотном режиме систему детской безопасности

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Сакен Сарсенов сообщил, что ведомство в ближайшее время запускает в Алматы в пилотном режиме трекинговую систему по отслеживаю местонахождения детей, сообщает Sputnik Казахстан . Министерство образования и науки выбрало одну школу, учащиеся которой будут участвовать в эксперименте.

«В пилотном режиме мы запускаем проект, связанный с безопасностью детей. Уникальность в том, что раньше были разные приложения, сотовые телефоны, часы, которые можно снять, и это все связывалось с теми же батарейками, они могли сесть. А это небольшое устройство, которое вшивается в одежду или в рюкзак ребенка. И батарейка держит заряд год. Год можно не менять батарейку. И оно работает без привязки к GSM (к интернету), а в привязке к Bluetooth. Мы же знаем, сейчас у каждого из нас Bluetooth включен либо на наушнике, либо на часах. И система позволяет определить трекинг (местонахождение) ребенка», - рассказал Сарсенов на брифинге в МВД в среду.

Местонахождение ребенка будут видеть только родители на своих мобильных устройствах, где есть Bluetooth, и сотрудники полиции, если что-то произойдет, и смогут среагировать незамедлительно.

«Полиция дает возможность подключиться к нашему центру оперативного управления», - добавил Сарсенов.

Он отметил, что трекинговую систему изобрели не в Казахстане, проект внедряется по принципу ГЧП, государственных средств на нее не тратили.

В ближайшее время проект запустят в пилотном режиме в Алматы, а до конца года планируется внедрить ее на всей территории Казахстана.

Ранее в МВД сообщали, что система детской безопасности «Найди меня», позволяющая отслеживать местоположение ребенка», будет интегрирована с Центром оперативного управления, а значит, сигнал о розыске ребенка автоматически будет поступать в полицию. Приложение на смартфонах родителей будет мониторить трекеры, работающие в сети Bluetooth. В случае утери связи с ребенком родитель включает в приложении режим поиска маяка трекера.