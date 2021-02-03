Фармацевтическая компания Pfizer еще не достигла крепкого соглашения с Казахстаном о поставке вакцины, которую разрабатывает совместно с немецкой компанией BioNTech. Тем не менее, ее представители уже разработали подробный логистический план, а также инструменты для транспортировки, хранения и измерения температуры препарата, сообщила Vласти пресс-секретарь представительства Pfizer на Кавказе и в Центральной Азии Камила Туякбаева.

«Pfizer и BioNTech стремятся предоставить вакцину BNT 162b2, чтобы удовлетворить глобальные потребности общественного здравоохранения. Мы будем тесно сотрудничать с правительствами, в том числе с Казахстаном, чтобы обеспечить доступ к вакцине. В настоящее время нам нечего анонсировать. Как только мы достигнем соглашения, мы будем работать в тесном сотрудничестве с министерством здравоохранения и оказывать поддержку для определения оптимальных подходов в планировании вакцинации в соответствии с нормативными требованиями Казахстана», - подчеркнула представитель компании.

Эта работа, по словам Туякбаевой, будет включать предоставление необходимой логистической информации, касающейся хранения, распределения и введения вакцины. Каждая страна, подчеркнула она, сама определяет наиболее подходящую стратегию для внедрения программы вакцинации, которая учитывает местные нормативные процессы, локальные особенности болезней, инфраструктуру, возможности и количество пунктов вакцинации. Pfizer же продолжит предоставлять научную и техническую информацию по мере ее поступления.

В понедельник главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов заявил, что Минздрав достиг предварительной договоренности с компанией Pfizer по поставке ее вакцины. И хотя детальные обсуждения еще продолжаются, казахстанцы, по его словам, могут ожидать появления препарата уже во второй половине 2021 года. Вместе с тем Киясов отметил, что остается вопрос обязательств самой компании перед другими странами, так как наблюдается дефицит вакцины