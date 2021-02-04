Налоговые службы не будут штрафовать и ограничивать деятельность трех НПО

Налоговые службы отменили штраф размером в 800 МРП и приостановление деятельности на три месяца Казахстанского международного бюро по правам человека. Также прекращено административное производство в отношении «Правового медиацентра» и организации «Эхо», сообщили Vласти представители НПО.

«Дело закрыли из-за малозначительности нарушений. То есть, по их мнению, нарушения были допущены, но они не столь значительны, чтобы привлекать к отвественности. Мы будем обжаловать решение, потому что нет состава нарушения, не было умысла, все было исправлено до момента составления протокола, протоколы были составлены с правонарушениями задним числом, срок давности прошел, даже если бы были нарушения, они бы не смогли нас привлечь. Будем добиваться того, чтобы полностью отменили», - рассказал редактор сайта КМБПЧ Андрей Гришин.

У организации «Правовой медиацентр», по словам ее руководителя Диана Окремовой, административное дело рассматривалось впервые: «Прекращение дела из-за отсутствия состава административного правонарушения. У нас, как и у MediaNet, дело рассматривалось первый раз, но были угрозы штрафов и приостановления деятельности. Но мы выиграли. Дело должны были рассмотреть сегодня, но вообще нам его постоянно откладывали с конца ноября. Как сказал Евгений Жовтис: "Там, где включается политика, отключаются законы". Это все была большая игра, но здравый смысл победил».

Административное дело в отношении общественного объединения «Эхо» было также прекращено. «У нас по первому протоколу дело закрыли из-за отсутствия правонарушений, по второму протоколу из-за малозначительности правонарушений. Отменили и штраф, и приостановление деятельности. Во втором протоколе у нас были технические корректировки, поэтому, может быть из-за этого посчитали малозначительными. Мы рады, но все равно это было неправильно», − пояснил директор организации Павел Лобачев

В конце ноября 7 гражданских и правозащитных организаций, включая Бюро по правам человека, «Правовой медиацентр» и «Эхо» заявили о давлении налоговых служб. В течение нескольких недель до того они получали извещения о нарушениях при заполнении отчетности для надзорных ведомств за последние несколько лет. Это грозило неправительственным организациям большими штрафами и приостановкой деятельности. Организации связывали это давление с приближающимися выборами в мажилис и маслихаты.

В середине января решение о приостановке деятельности на три месяца было принято в отношении общественного объединения «Эхо», которое более 20 лет занимается наблюдением за выборами. 25 января Бюро по правам человека получило четыре протокола, предусматривающих штрафы по 200 МРП каждый, что в сумме составило более 2,3 млн. тенге. Также организация получила постановление о приостановке деятельности до 15 апреля. Однако в среду Управление госдоходов стало закрывать административное производство в отношении всех НПО, освободив от наказания сначала международный центр журналистики MediaNet и общественный фонд «Еркіндік қанаты».