Токаев поручил разработать единый национальный проект по молодежной политике

Президент принял участие в первом заседании государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан. Открывая заседание, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что во время празднования нельзя допускать суеты и расточительства, каждое мероприятие должно быть связано с конкретными шагами, которые принесут пользу стране. Планируется реализация новых проектов в экономике, социальной сфере, образовании и науке, сообщает Акорда.

«При проведении масштабных мероприятий, охватывающих всю страну, необходимо иметь точное видение и четкие подходы. Следует особо учесть, что все регионы будут работать в тесной связи с центром, будут ориентироваться на вас. 30-летие Независимости – это не просто очередная дата. Мы должны подойти к этому историческому событию с идеологической точки зрения», - сказал президент.

Токаев подчеркнул, что проведение юбилея – это не повод тратить средства на грандиозные торжества, проводить бесполезные форумы и конференции. Особое внимание надо уделить благосостоянию людей, так как без улучшений в данной сфере нельзя говорить о достижениях страны. При этом государственный аппарат должен оправдать возложенные на него ожидания и доверие общества. Также, по словам президента, 30-летие Независимости необходимо отметить в контексте начавшихся реформ, а в ближайшие десять лет – сформировать новый облик страны и новую идентичность нации.

«Реализуемая нами сегодня системная модернизация страны направлена на последовательное раскрытие потенциала людей в обществе, экономике, культуре. На это также нацелены последние изменения в сферах государственного планирования и управления. Мы будем поэтапно устранять все существующие дисбалансы и барьеры на региональном уровне, поскольку для построения сильного независимого Казахстана нам нужны конкурентоспособные регионы и устойчивое развитие каждого города и села», - сказал он.

Глава государства заявил о намерении значительно укрепить позиции предпринимательского класса через приватизацию госактивов на 5 трлн тенге до 2025 года, также будет возобновлена программа «Народное IPO», а одним из базовых компонентов политики он назвал повышение качества человеческого капитала.

Кроме этого, президент поставил задачу во время юбилея проводить в первую очередь мероприятия, ориентированные на подрастающее поколение. Отметив высокую гражданскую активность молодежи и ее энтузиазм, подчеркнул, что нельзя препятствовать этой активности и следует мобилизовать ее на новые цели и задачи.

«Важный вопрос, касающийся молодежи – это занятость. Это особенно актуально в регионах. Мы должны дать стимулы и ориентиры, помочь безработной молодежи найти постоянную работу. Сейчас существует несколько программ по обеспечению занятости. Но большинство молодых людей не знают об этих мерах. Они не осведомлены о различных видах поддержки со стороны государства. И эта проблема не решается лишь одной пропагандой. Правительству и акимам необходимо уделить особое внимание трудоустройству молодежи», - поручил Токаев, напомнив также, что в настоящее время вносятся необходимые поправки в законы, касающиеся молодежной политики, в число показателей оценки местных госорганов вошел «Индекс развития молодежи», что позволит повысить эффективность мер в данном направлении.

Вместе с тем президент отметил, что необходимо разработать единый национальный проект по молодежной политике «Тәуелсіздік ұрпақтары», который объединит в одно целое реализуемые разрозненно проекты. К подготовке нацпроекта и его обсуждению необходимо привлечь все молодежные и студенческие организации, гражданских активистов и независимых экспертов.

Президент акцентировал внимание на роли талантливой молодежи в создании креативной индустрии, являющейся одним из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики. Объем этой отрасли в ряде развитых государств достигает 10 % ВВП. В этой связи правительству поручено проработать перспективы комплексного развития инфраструктуры поддержки этой стратегически важной сферы. По мнению Токаева, одним из ее системообразующих элементов может стать Национальный образовательный хаб в области науки, культуры и современного творчества. Эта своеобразная «Фабрика талантов» предоставит молодым одаренным людям со всех регионов страны шанс пройти специальные курсы и мастер-классы у лучших профессионалов в своей отрасли. Важно также последовательно развивать традиции меценатства и благотворительности, отметил президент.

Глава государства затронул и возможности краудфандинга. По его словам, это одна из самых перспективных форм гражданского участия в решении многих актуальных проблем общества. Поэтому он предложил рассмотреть возможность создания на базе технопарка Astana Hub единой краудфандинговой платформы.

Президент полагает, что все эти меры будут содействовать формированию культуры взаимопомощи и прямого участия молодежи в продвижении страны на пути к прогрессу.

Глава государства также подчеркнул, что мероприятия к 30-летию Независимости должны дать духовный импульс для всего народа. При этом работа в сфере духовности должна включать несколько направлений, одним из важнейших среди них станет популяризация наследия выдающихся личностей: «На этот юбилейный год приходится несколько знаменательных дат: 175-летие Жамбыла Жабаева, 155-летие Алихана Букейханова, 150-летие Хаджимукана, юбилеи других исторических личностей. В прошлом году мы очень содержательно провели юбилеи Абая и Аль-Фараби. Их личностный облик и жизненный путь, их труды оказали большое влияние на наше мировоззрение. Этот опыт следует и впредь использовать».

Также в этом году исполняется 30 лет со дня закрытия Семипалатинского полигона. Токаев заявил о необходимости безотлагательно начать подготовку новой академической истории Казахстана.

Между тем Токаев выразил обеспокоенность состоянием природных достопримечательностей нашей страны и предложил реализовать проект «Таза табиғат». Экологические инициативы должны осуществляться ежегодно, став частью нашего образа жизни, подчеркнул он. В данном контексте президент поделился своим видением празднования праздника Наурыз: он предложил «более активно заняться охраной природы, облагораживанием окружающей среды».

«Такие мероприятия необходимо организовать во всех регионах. Это один из самых эффективных способов экологического воспитания подрастающего поколения», - считает он.

Токаев подчеркнул, что нужно эффективно организовать информационную работу, разъяснить населению суть юбилея.

«При праздновании Независимости необходимо широко внедрять новый стиль, привлекательный для людей формат распространения просветительской, воспитательной информации. Сухие отчеты о проведенных мероприятиях не нужны. Если нет пользы, то грош цена тысячам хвалебным статьям», - заявил глава государства.

В заключение он поручил правительству совместно с республиканским штабом внести данные предложения в План юбилейных мероприятий и Идеологическую карту.