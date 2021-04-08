Проект модернизации алматинской ТЭЦ-2 подорожал на треть

Стоимость проекта модернизации ТЭЦ-2 в Алматы увеличилась с 98 млрд. тенге до 131 млрд. тенге, сообщил департамент экологии города в ходе отчетной встречи накануне, передает портал InAlmaty .

Управляющий директор АО «Алматинские электрические станции» Серик Калиев сообщил, что это связано в том числе с уточнением по составу оборудования. Финансово-экономическая часть проекта еще будет прорабатываться, уточнил он.

Он также проинформировал, что проект модернизации не смог пройти госэкспертизу.

«Пятого апреля было получено отрицательное заключение по госэкспертизе технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта. В настоящее время нами и проектной организацией «КазНИПИЭнергопром» проводиться работа по устранению данных замечаний. К концу следующей недели мы данные замечания исправим и снова будем заходить на госэкспертизу. Думаю оптимистичные сроки ее окончания - это конец мая», - цитирует издание Калиева.

Проект перевода ТЭЦ-2 на газ прорабатывается уже несколько лет, станция – один из главных загрязнителей воздуха в городе в зимнее время.