Проект модернизации алматинской ТЭЦ-2 подорожал на треть

Он не прошел госэкпертизу
Стоимость проекта модернизации ТЭЦ-2 в Алматы увеличилась с 98 млрд. тенге до 131 млрд. тенге, сообщил департамент экологии города в ходе отчетной встречи накануне, передает портал InAlmaty.
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