​Freedom Finance представила планы развития банка после завершения сделки по приобретению Банка Kassa Nova

Freedom Finance завершил сделку по приобретению Банка Kassa Nova у Forte Bank, начатую в августе 2020 года. Следующим шагом инвестиционной компании станет развитие микрофинансовой системы на базе банка, в которую будут интегрированы все последующие кредитные продукты, заявил во время пресс-конференции в пятницу ее генеральный директор Тимур Турлов.

Договор о покупке Банка Kassa Nova у Forte Bank компания Freedom Finance подписала в начале августа 2020 года. С окончанием процесса покупки банк вошел в структуру Freedom Holding Corp. как дочерняя компания АО «Фридом Финанс». В планах компании на конец 2020 года было заняться организацией банка с современным инвестиционно-кредитным сервисом.

После завершения сделки по покупке банка, Freedom Finance получила лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности для своей дочерней компании ТОО «Микрофинансовая организация Фридом Финанс Кредит». Разрабатывать это направление инвесткомпания стала еще до начала переговоров. Тестирование сервиса заняло больше года, и сначала через него финансировалась продажа страховок, а также билетов через сервисы Chocotravel и Aviata. Последний этап тестирования касался покупок бытовой техники через магазины сети «Технодом»

«Розничный рынок недоохвачен в Казахстане, и очень много всего в банковской системе Казахстана можно сделать лучше. Мы не будем пытаться скопировать маркетплейс Kaspi. Мы видим колоссальную потребность в том, чтобы помогать нашим партнерам с продажами. Мы видим свою силу в том, что выстраиваем максимально прозрачные отношения с нашими партнерами, и занимаемся взаимовыгодным [бизнесом]. Мы не забираем у них трафик и выглядим для них крайне привлекательно, чувствуя высокий спрос на наш сервис. Сейчас главный для нас продукт – это беспроцентная рассрочка, и мы сосредоточимся на нем», − подчеркнул Турлов.

Важной составляющей новой системы, по словам гендиректора, стал другой принцип выстраивания скоринговой модели. При его создании компания учитывала опыт существующих микрофинансовых организаций, которые выдают займы под высокие ставки в формате кредитов до зарплаты. Вместе с тем во внимание принимался опыт банков, теряющих большую часть клиентов по причине сложных бизнес-процессов. Они, по словам Турлова, устроены так, что препятствуют выдаче финансирования 90% клиентов не столько из-за неплатежеспособности клиентов, сколько из-за процедурных и технических причин. Кроме того, скоринговая модель анализирует большой корпус данных, извлекаемых из большого количества государственных информационных баз: от ГЦВП до сервисов анализа контрагентов. Новый подход позволил компании создать систему, которая выносит решение о предоставлении финансирования в течение 4 секунд.

«В ближайшее время будет внедрена система оповещения потенциальных заемщиков с указанием причины отказа кредитования и рекомендациями для получения одобрения. А также возможность заранее узнавать свой кредитный лимит. Таким образом мы сможем выстроить индивидуальный подход к каждому клиенту», − резюмировал Турлов.

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