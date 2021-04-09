Более 250 тысяч казахстанцев вакцинировано от коронавируса

В Казахстане хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получило 254,3 тыс. человек – около 1,4% населения страны, оба компонента вакцины получили 94,2 тыс. человек – 0,5% населения, сообщил в пятницу Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано еще около 15 тыс. человек. Темпы вакцинации снизились на фоне завершения предыдущей партии вакцины. Новая партия поступила в регионы накануне. В Алматы пришло 47 тысяч вакцин, сообщал с утра горздрав.

Алматы по-прежнему лидирует по числу и доле вакцинированных - в городе прививку получили 49,5 тыс. человек (около 2,5% населения).

Далее следует Алматинская область – 24,2 тыс. (1,2%), столица - 23,2 тыс. (1,9%), Туркестанская область – 22,9 тыс. (1,1%), Карагандинская область – 14,2 тыс. (1,1%), Жамбылская область - 14 тыс. (1,2%), Восточно-Казахстанская область - 13,6 тыс. (1%), Шымкент – 13 тыс. (1,2%), Актюбинская область - 11 тыс. (1,3%), Павлодарская область - 10,3 тыс. (1,4%), Костанайская область - 10,2 тыс. (1,2%), Кызылординская область - 9,9 тыс. (1,1%), Акмолинская область - 9 тыс. человек (1,2%), Северо-Казахстанская область - 7,0 тыс. (1,3%).

Меньше всего вакцинированных в Атырауской области - 6,7 тыс. (1%) и Мангистауской области - 5,7тыс. (0,8%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам, но в Алматы, где горожане прививались активнее всего, вакцинацию ограничили на несколько дней из-за нехватки вакцины.

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