Коллективных молитв в мечетях Алматы в Рамадан не будет

В месяц Рамадан, начинающийся в Казахстане завтра, в мечетях Алматы коллективные молитвы проводиться не будут, сообщил на брифинге в понедельник главный имам города Еркинбек Шокай.

«Первый таравих намаз состоится 12 апреля. В связи с усилением эпидемиологической обстановки в нашем городе в мечетях коллективные таравих намазы временно проводиться не будут», — цитирует Шокая пресс-служба акимата города.

По словам имама, в этом году священный месяц Рамадан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая. Ночь Предопределения в этом году приходится на ночь с 8-9 мая. Решение о начале Рамадана принято «в результате согласования даты с муфтиями Центральной Азии и по результатам научных исследований», уточнил Шокай.

По его информации, проповеди в течение Рамадана будут проводиться онлайн, слушать чтецов Корана Алматы можно на сайте azan.kz, а на все вопросы будут отвечать в колл-центре центральной мечети.

Шокай также сообщил, что отдел шариата и фетв утвердил размер фитр садака. В этом году он составит 420 тенге, что соответствует средней цене 2 кг муки по стране. Кроме того, для желающих выплатит фитр садака в виде изюма — 3580 тенге и в виде фиников — 7300 тенге. Люди с хроническими заболеваниями и пожилые, которые не смогут держать пост, могут оплатить фидия в размере 2500 тенге.

«Фитр садака можно выплатить не только в мечетях, но и через приложение kaspi.kz. В мечетях города установлен Kaspi QR», - проинформировал имам.