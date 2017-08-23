Первая группа казахстанских паломников прибыла на хадж в Саудовскую Аравию

22 августа первая группа из 290 казахстанских паломников прибыла в Саудовскую Аравию для участия в ежегодном хадже – паломничестве к святыням Ислама в городах Мекка и Медина. Всего Саудовскую Аравию с этой целью смогут посетить 2,5 тысяч казахстанцев, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

В 2017 году правительство Саудовской Аравии выделило для Казахстана 2,5 тысяч квот на паломничество. Впервые в этом году перелеты в города Джидда и Медина из Алматы, Шымкента и Астаны выполняет казахстанская авиакомпания Scat.

«В настоящее время консульство Республики Казахстан в городе Джидде совместно с хадж-миссией занимается вопросами приема казахстанских паломников, обеспечения их безопасности в период пребывания в Королевстве, а также своевременного возвращения на родину. Во время сезона хаджа сотрудники консульства проводят разъяснительную работу среди паломников по вопросам соблюдения законодательства страны пребывания, санитарно-гигиенических норм во избежание различных инфекционных заболеваний (грипп, менингит), уважительного отношения к местным традициям и обычаям и другое», – говорится в распространенном сообщении.

В этом году сезон паломничества приходится на период с 31 августа по 4 сентября.