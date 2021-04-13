700 тыс. жителей Карагандинской области планируется вакцинировать к июлю

Управление здравоохранения Карагандинской области планирует к первому июля вакцинировать от коронавирусной инфекции 700 тыс. человек или около 54% населения региона, сообщил во вторник во время брифинга руководитель ведомства Гамал Токсамбаев.

«Мы уже начали полномасштабную вакцинацию, и по планам мы должны до 1 июля завершить вакцинацию 700 тысяч населения нашей области. Это граждане от 18 лет и старше», - сообщил Токсамбаев.

С 1 февраля по 9 апреля в регион поставлено 23 740 доз вакцины Спутник V, 13-14 апреля ожидается поставка еще 56 тыс. доз, и до конца месяца – 87 тыс. доз. Это, по словам главы управления здравоохранения, позволит вакцинировать 217 тыс. человек. На сегодня в области первым компонентом привито 20 656 человек, вторым – 8 175.

Население Карагандинской области составляет 1,3 млн. человек.