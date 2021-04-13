В развитие нацпарков «Көлсай көлдері», «Алтын-Эмель» и «Чарын» намерены вложить 14,5 млрд тенге

Участки национальных парков «Алтын-Эмель», «Көлсай көлдері» и «Чарын» будут переданы в долгосрочное пользование трем инвесторам для развития туристских и рекреационных проектов. Они намерены вложить в них 14,5 млрд тенге, сообщает министерство экологии, геологии и природных ресурсов.

Победителями организованных в начале этого года конкурсов, участие в которых принимали 6 инвесторов, признаны: РОО «QazaqGeography» от лица консорциума в составе ТОО «Таунтон Плюс» − по Чарынскому государственному национальному природному парку; ТОО «Атырау-Рент» − по проекту «Көлсай көлдері»; РОО «QazaqGeography» от лица консорциума в составе ТОО «Asemtal» − по проекту «Алтын-Эмель».

Для реализации концепций развития трех нацпарков привлечены инвестиции в размере 14,5 млрд. тенге: по Чарынскому национальному парку – 4,5 млрд. тенге, «Көлсай көлдері» – 5 млрд. тенге, «Алтын-Эмель» – 5 млрд. тенге.

В обсуждении этих концепций принимали участие члены общественных советов, созданных при нацпарках для «обеспечения прозрачности принимаемых решений».

Основное внимание в концепциях уделено развитию туристских маршрутов и троп, размещению туристских объектов без осуществления капитального строительства, предусмотрено создание современных визит-центров, глэмпингов, кемпингов, қазақ-ауыл и мест для «караванингов».

Вместе с тем были скорректированы генеральные планы национальных парков Алматинской группы. Изменения касаются развития инфраструктуры экотуризма в соответствии с принятыми Концепциями.