В Казахстане усовершенствуют закон о защите персональных данных

Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана разработало поправки в закон о защите персональных данных граждан. На его основе в стране создадут сервис защиты персональных данных, закрепят государственный контроль за такой информацией, а также наделят казахстанцев правом на забвение в интернете.

«С учетом выявленных в ходе правоприменительной практики наиболее острых проблем и текущего состояния отрасли, разработан проект поправок по персональным данным. Ключевыми направлениями поправок является внедрение сервиса обеспечения безопасности персональных данных, который позволит гражданам контролировать использование их персональных данных, путем разрешения или отказа в доступе к ним», − сообщил во вторник в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций председатель комитета по информационной безопасности Минцифрового развития Руслан Абдикаликов.

Создающийся сервис также даст гражданам возможность просматривать действия над их данными, получать уведомления при обращении к персональным данным и воспользоваться правом на забвение. Другое новшество законопроекта − усиление госконтроля над соблюдением законодательства по персональным данным и их защите.

«Данная мера необходима для принятия превентивных мер, направленных на недопущение незаконного сбора и распространения персональных данных. На сегодняшний день мы вправе применять меры исключительно при обращениях и жалобах. И по уже совершившимся правонарушениям, когда персональные данные незаконно попали третьим лицам, распространены неопределенному кругу лиц. А для того, чтобы проводить профилактические такие мероприятия, как плановые проверки на предмет ненадлежащей защищенности персональных данных, обоснованности и законности их сбора, необходимо включить сферу персональных данных в перечень, где осуществляется госконтроль», - объяснил председатель комитета.

С помощью законопроекта также планируется запретить сбор и распространение персональных данных, полученных из общедоступных ресурсов без согласия граждан. Таким образом, МЦРИАП намерен запретить собирать и использовать опубликованные на интернет-ресурсах данные, если только человек самостоятельно не дал на это согласие. «Данная мера необходима для пресечения бесконтрольного использования персональных данных неопределенным кругом лиц», - подчеркнул Абдикаликов.

Законопроект опубликован на портале открытых нормативных правовых актах для публичного обсуждения.