На следующих этапах откроются концертные залы и караоке
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Кинотеатрам и театрам разрешили возобновить работу с использованием приложения Ashyq
Фото Данияра Мусирова

Главный санврач Казахстана Ерлан Киясов в новом постановлении разрешил кинотеатрам, театрам и филармониям возобновить работу, используя приложение Ashyq – оно определяет, может ли клиент посетить объект.

Согласно постановлению, кинотеатры, театры, филармонии и объекты общественного питания могут возобновить работу уже в среду. С 21 апреля, используя приложение, смогут начать работать бильярдные клубы, концертные залы, а также возобновить движение туристические автобуса. С 5 мая – караоке и банкетные залы вместимостью до 50 человек.

С 26 апреля приложение Ashyq должно быть доступно к использованию по всему Казахстану. Сейчас оно внедрено в пилотном режиме в столице, Алматы и нескольких регионах.

Ответственной за прием заявок на включение в программу использования приложения Ashyq определена нацпалата предпринимателей «Атамекен».

Приложение Ashyq, сканируя ИИН пользователя, относит его к нескольким категориям – человек, который сейчас болеет коронавирусом, находившийся в контакте с заболевшим, сдавший ПЦР, который подтвердил, что человек здоров.

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