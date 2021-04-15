Акимат Алматы анонсировал планы масштабной реконструкции парков и набережных

По ее словам, в 2021 в году в Турксибском районе планируется благоустройство рощи «Маяк» и парка «Тексай жарбулак» по обе стороны улицы Бухтарминской, а на Аэропортовком озере появится фонтан. «У нас есть еще планы продолжить благоустройство лога через улицу Майлина, тогда была бы создана абсолютно новая рекреация в городе, которая могла бы дойти по площади до гектара», – рассказала Ливинская.

В Алатауском районе планируется благоустроить зеленую зону вдоль русла реки Боралдай.

«Сеть общественных пространств откуда будет начинаться – это парк 42 гектара, мы в прошлом году там высадили 12 тысяч деревьев, а в этом году начали проектирование, и от парка мы продолжим путь зеленого коридора через новый Терренкур, и вдоль речки Боралдай можно пройтись на протяжении 5 км и дойти до Соснового бора, то есть, у нас появляется связанность всех общественных пространств», – также сообщила руководитель ведомства. По этому проекту сейчас формируется техническое задание.

В микрорайоне Ожет планируется благоустроить зеленую зону возле пруда. В Жетысуском районе, по словам Ливинской, в управление поступило несколько предложений от жителей по благоустройству территории в микрорайонах Кокмайса и Кемель.

Кроме того, планируется реконструкция Большого Алматинского Канала.

«В городе существует большое количество активов, которые не используются в данный момент. Одним из таких является Большой Алматинский Канал – это уникальный инженерный проект, и в последнее время он не функционирует и требует достаточно капитального ремонта. У нас большие планы на его восстановление. Реконструкция всего канала предполагает и реконструкцию всех гидротехнических сооружений, и мостов, и к нему прилегает еще три – раньше это были три городских пляжа – мы предлагаем их благоустроить и организовать прекрасный парк с доступом к воде, с активностями, которыми можно было бы пользоваться в течение всего года», – сообщила Наталья Ливинская.

Также, по ее словам, реконструкция и перепланировка ждет Парк первого президента.

«Есть много замечаний к организации пространства, к покрытию, к пандусам, и много поступает также жалоб по поводу этого объекта. Поэтому мы предложили, объявили конкурс на проектирование, и сейчас после анализа территории, мы сформировали четыре функциональные зоны: это зона для отдыха в начале самого парка, при главном входе есть две зоны, которые расположены больше для семейного досуга, и четвертая зона, она может являться центром притяжения и прогулки всех жителей, которая сформирует атмосферу – это создание озера в конце территории», – рассказала руководитель управления зеленой экономики. Также, по ее словам, было принято решение благоустроить набережную Большой Алматинки, начиная от Парка первого президента, и создать таким образом пешеходный путь до водохранилища Сайран, набережную которого тоже планируется реконструировать.

«(…) важно подчеркнуть естественный ландшафт, минимизировать человеческое вмешательство и убрать все заборы, которые есть сейчас, которые формируют определенную атмосферу, чтобы пешеходы могли дойти до водохранилища Сайран», – подчеркнула Ливинская.

В этом году также продолжится благоустройство Терренкура. Как отметила Ливинская, здесь планируется высадка цветущих деревьев, на привычных местах появятся воркаут-площадки, в том числе – детская спортивная площадка.

Еще одна реконструкция ожидает и набережную реки Есентай, и от нее планируется проложить маршрут до Медео.

«Несколько лет назад была благоустроена территория от улицы Аль-Фараби, а в этом году мы ее меняем, в связи с тем, что мы стремимся привнести больше новые тренды. Поэтому в этом году мы продолжили, но уже по-новому: мы пытаемся сейчас сформировать и сохранить естественный ландшафт и дальше перейти на кардинально новые подходы для укрепления русел для того, чтобы уйти от бетонного укрепления и остаться в естественном русле реки. Долгое время пришлось потратить нам в прошлом году на то, чтобы освободить реку от самозахвата – от заборов, от беседок, и вернуть реку обратно в город. И вот сейчас, в этом году уже будет обустроена набережная – это 4,5 километра, наш план – не останавливаться на этих 4,5 километрах, и продлить путь до парка Медео, когда просто каждый мог бы от своего дома дойти до парка Медео и оказаться в горах», – рассказала Ливинская.

На холмах за комплексом лыжных трамплинов «Сункар» планируется сделать городской арборетум – высадить различные древесные насаждения.

«Рядом со спортивным комплексом расположены такие объекты, как река Есентай, Ботаниеский сад и университет, и магазины, бизнес-центры, кластеры, и предлагается на территории спортивного комплекса создать новую рекреационную зону, и эта зона почти будет составлять 60 гектар. Проводились исследования, и сейчас есть проблемные вопросы касательно самой горы – оползней, ведения земляного покрова, для этого мы предлагаем создать городской арборетум – усилить и укрепить гору за счёт естественного корневого массива, когда гора может быть сформирована за счёт природного ландшафта. Будет проведен полив, будут проведены водные каналы, и есть некий серпантин, который тоже будет укреплен», – сообщила Ливинская. Эта зона, по ее словам, будет соединена с Ботаническим садом с помощью пешеходного моста:

«Природа, которая соединялась бы с главным Ботаническим садом. Ее может соединить мост, который будет продолжением сада, переход в сад, и будет естественным природным путем над Аль-Фараби, примерно протяженность моста по нашим расчётам составляет 350 метров, а вообще сам путь будет составлять больше километра, и это получится новое общественное пространство, которое будет уникальным, и на верхней точке можно будет 360 градусов посмотреть на пейзаж города, гор, и создать новую туристическую дестинацию».

В центральных частях города планируется реконструкция улицы Байсеитовой, благоустройство зеленой зоны у Дворца школьников, которую соединят с Терренкуром, и реконструкция самого Дворца школьников внутри, реконструкция фонтанов возле театра им. Ауэзова и возле Центрального музея, а также восстановление фонтанов и создание арт-объектов у музея им. Кастеева.