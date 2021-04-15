Отток людей из Казахстана в 2020 году сократился на 35,6% до 29,1 тыс. человек

В 2020 году, в условиях пандемии и временно закрытых многими странами границ, Казахстан покинули 29,1 тыс. человек — на 35,6% меньше, чем в 2019. Однако с 2014 по 2019 год количество выбывших из Казахстана стабильно увеличивалось. Количество прибывших в страну за прошедший год вновь уменьшилось — на 6,6% до 11,4 тыс. человек, сообщает Ranking.kz.

Количество специалистов, покинувших страну в 2020 году, составило 15,6 тыс. человек − на треть меньше, чем в 2019. Тогда как количество прибывших − 4,4 тыс. человек, на 7% меньше, чем годом ранее. Отток специалистов из Казахстана в карантинном 2020 году в 3,5 раза превысил количество прибывших специалистов. При этом в 2019 году из Казахстана выбыло в 5 раз больше специалистов, чем прибыло.

Больше всего специалистов, покинувших Казахстан в 2020 году, имели технические специальности (4,5 тыс. человек). За ними шли экономисты (2,3 тыс. человек) и педагоги (1,5 тыс. человек). Прибывших технических специалистов оказалось в 5,4 раза меньше (834 человека), чем выбывших, а экономистов (431 человек) и педагогов (366 человек) − в 4 раза меньше. Значительная разница между выбывшими и прибывшими наблюдалась также по юридическим (в 4,7 раза) и архитектурно-строительным (в 4,4 раза) специальностям.

В региональном разрезе наибольший отток специалистов отмечался в Карагандинской области − 2,3 тыс. человек, в то время как прибыло в регион в 13,4 раза меньше квалифицированных кадров. Активно покидают регионы специалисты Восточно-Казахстанской (2 тыс. человек) и Костанайской (2 тыс. человек) областей. В трёх регионах Казахстана ситуация противоположная, количество прибывших специалистов превышает количество выбывших: в Мангистауской области (в 6,5 раз), в Шымкенте и Туркестанской области (почти в 2 раза).