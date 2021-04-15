Безработица в Казахстане по итогам 2021 года может сложиться на уровне 4,9% − ЦРТР

Министерство труда и социальной защиты населения планирует удержать безработицы на уровне 2020 года или в пределах 4,9%, сообщил президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Даулет Аргандыков во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

«Уровень безработицы по итогам 2020 года сложился 4,9%. Была пандемия и был вопрос, что согласно методологии, часть (населения - V) была отнесена к временно не занятым. Сейчас ситуация стабилизируется. На этот год планы, которые мы озвучили, позволят, скажем так, удержать уровень безработицы в пределах этой цифры 4,9%», - сообщил Аргандыков.

По его словам, сохранить уровень безработицы в пределах 4,9% позволит реализация Дорожной карты занятости, государственной программы «Енбек» и других отраслевых программ занятости.

По оценкам ЦРТР, из 8,7 млн. рабочих мест гарантированно сохранятся 4,1 млн. Порядка 2,5 млн. человек, в случае объявления локдауна, могут быть переведены на дистанционную работу, исходя из образования и профессиональной позиции каждого человека. В зоне риска, по словам Аргандыкова, находятся 2 млн. человек: «Это в первую очередь работники сферы услуг, торговли, транспорта и т.д.» Потеря работы при этом грозит 165 тыс. человек.

О несовершенствах нынешних программ занятости Vласть писала в этом материале.

UPD. Добавлен комментарий Аргындыкова о количестве мест, которое может быть потеряно в результате объявления локдауна