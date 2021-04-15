Из США будет выслано десять российских дипломатов
  • 545
Байден ввел новые санкции против России
Архивное фото АР

Президент США подписал указ о введении санкций против России, сообщает "Новая газета" со ссылкой на Белый дом.

В санкционный список попали 6 российских технологических компаний и организаций, которые, по данным Вашингтона, могут быть связаны с кибератакой на госструктуры США в декабре 2020 года. Были введены ограничения против еще 32 физических и юридических лиц, которые могут быть причастны к вмешательству в выборы президента США.

Своим компаниям американский Минфин запретил напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные российским минфином, Фондом национального благосостояния или Центробанком после 14 июня.

Кроме того, Вашингтон высылает 10 сотрудников российской дипломатической миссии. «В состав персонала входят представители российских спецслужб», — считают в Белом доме.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Казахстан установил очередной рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом
Новости
Алматы получил еще два транша вакцины от коронавируса
Новости
Жамбылская область перешла в «желтую зону» по темпам распространения коронавируса
Новости
В Карагандинской области с 12 апреля ужесточают карантин
Новости
​В Туркестане запущен комплекс Karavansaray Turkistan, стоимостью 87 млрд тенге
Новости
Прирост новых случаев коронавируса в Казахстане снизился