Байден ввел новые санкции против России

Президент США подписал указ о введении санкций против России, сообщает "Новая газета" со ссылкой на Белый дом.

В санкционный список попали 6 российских технологических компаний и организаций, которые, по данным Вашингтона, могут быть связаны с кибератакой на госструктуры США в декабре 2020 года. Были введены ограничения против еще 32 физических и юридических лиц, которые могут быть причастны к вмешательству в выборы президента США.

Своим компаниям американский Минфин запретил напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные российским минфином, Фондом национального благосостояния или Центробанком после 14 июня.

Кроме того, Вашингтон высылает 10 сотрудников российской дипломатической миссии. «В состав персонала входят представители российских спецслужб», — считают в Белом доме.