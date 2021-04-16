В Алматинской области школьников отправили учиться дистанционно

Новое постановление санврача гласит, что необходимо "приостановить обучение в традиционном формате учащихся объектов среднего образования всех форм собственности и перевести обучение в дистанционный режим (онлайн)".

При этом в отдаленных населенных пунктах, "где интернет-связь не работает или работает со сбоями, разрешается обучение в традиционном формате с комплектацией классов не более 25 человек, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции", указывается в документе.

Алматинская область с середины марта входит в тройку регионов с самым большим ежедневным приростом новых случаев коронавируса, уступая только Алматы и столице.