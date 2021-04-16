Исключение сделано только для удаленных сел со слабым интернетом
  • 333
В Алматинской области школьников отправили учиться дистанционно
фото Данияра Мусирова

Главный санитарный врач Алматинской области постановил перевести школьников региона на дистанционную форму обучения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Новое постановление санврача гласит, что необходимо "приостановить обучение в традиционном формате учащихся объектов среднего образования всех форм собственности и перевести обучение в дистанционный режим (онлайн)".

При этом в отдаленных населенных пунктах, "где интернет-связь не работает или работает со сбоями, разрешается обучение в традиционном формате с комплектацией классов не более 25 человек, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции", указывается в документе.

Алматинская область с середины марта входит в тройку регионов с самым большим ежедневным приростом новых случаев коронавируса, уступая только Алматы и столице.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Истребитель СУ30-СМ потерпел крушение в Балхаше - Минобороны
Новости
«АрселорМиттал Темиртау» нанес ущерб экологии на сумму в более 1 млрд. тенге — Минэкологии
Новости
«Госаппарат избегает принятия решений» – Токаев поставил задачи перед новым главой Антикоррупционной службы
Просматриваемые
Новости
Казахстан установил очередной рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом
Новости
Жамбылская область перешла в «желтую зону» по темпам распространения коронавируса
Новости
​Шымкент вошел в «красную» зону по темпам распространения коронавируса
Новости
​В Туркестане запущен комплекс Karavansaray Turkistan, стоимостью 87 млрд тенге
Новости
Прирост новых случаев коронавируса в Казахстане снизился
Новости
Улицу Байсеитовой в Алматы реконструируют от Сатпаева до Толе би