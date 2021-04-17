В дни похолодания в Алматы будут отапливать только некоторые здания в предгорных районах

В дни похолодания в Алматы будут отапливаться только некоторые здания в предгорных районах. Официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ города Ян Гирин не ожидает «существенного влияния низкой температуры на микроклимат в городских зданиях». Чтобы сохранить тепло в помещениях, горожанам советуют сдерживать распространение холодного воздуха в квартирах, домах и нежилой территории многоквартирных домов, сообщает КазТАГ.

«Кратковременное понижение температуры в Алматы из-за ожидаемого вторжения арктических воздушных масс не окажет существенного влияния на микроклимат в городских зданиях. Такие непродолжительные климатические явления в географических широтах, где находится Алматы, весной наблюдаются ежегодно. Более того, жилые дома здесь рассчитаны на резкие перепады температур, если в процессе эксплуатации в них не вносились конструктивные изменения, противоречащие строительному проекту. Даже в зимние месяцы в случае аварийного отключения отопления они могут сохранять температурный режим от 1,5 до двое суток», − говорится в сообщении Гирина, распространенном в субботу.

Несмотря на снижение температуры наружного воздуха, комфорт внутри помещений можно создать, выполняя несколько простых правил. Прежде всего – это не оставлять открытыми надолго окна и входные двери квартиры, а также держать закрытыми вход в подъезд и подъездные фрамуги.

«КСК и прочим управляющим недвижимостью компаниям рекомендуем обеспечить теплозащиту зданий, перекрыв доступ холодного воздуха внутрь дома через чердаки, подвалы и другие подсобные помещения. Вместе с тем, в ряд зданий, расположенных в предгорьях мегаполиса, в дни похолодания по мере необходимости подадут тепло от локальных котельных. Таким же образом сохранят температурный режим в объектах здравоохранения и других социальных сфер», − отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон 2020-2021 годов в Алматы завершен 13 апреля 2021 года. Такое решение было принято исходя из утвержденных нормативов после установившейся в городе среднесуточной температуры более +8 градусов и выше, зафиксированной гидрометеорологической службой в течение пяти календарных дней.