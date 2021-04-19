Сервис недоступен уже несколько дней
  • 441
SoundCloud снова заблокирован в Казахстане

Сервис SoundCloud, на котором размещают музыку и подкасты, недоступен в Казахстане на протяжении нескольких дней. Сайт не открывается через всех провайдеров интернета, включая мобильных операторов.

Дважды за последние годы сервис официально вносили в реестр запрещенных сайтов. В последний раз его заблокировали в 2017 году, а разблокировали два года спустя.

На сайте министерства информации и общественного развития, ведущего учет заблокированных ресурсов, есть только два архивных решения суда в отношении SoundCloud, относящиеся к предыдущей блокировке. Новых решений суда на сайте нет.

Пресс-служба ведомства пока не ответила на вопросы Vласти.

В Казахстане несколько госорганов имеют право блокировать интернет-ресурсы. Основанием для этого должно быть размещение на них противоправного контента. Нередко блокировки сайтов в Казахстане также являются кратковременными и не обоснованными требованиями закона.

Обновление: Около полудня SoundCloud вновь стал доступен в Казахстане.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Китай намерен увеличить выработку электроэнергии на солнечных и ветряных электростанциях на 1,3% до 11% в 2021 году
Новости
Всемирный банк предлагает Казахстану перевести системы канализационной очистки на рыночное финансирование
Новости
Выполнение Парижского соглашения приведет к кардинальному падению спроса на нефть − Wood Mackenzie
Просматриваемые
Новости
​Шымкент вошел в «красную» зону по темпам распространения коронавируса
Новости
​В Туркестане запущен комплекс Karavansaray Turkistan, стоимостью 87 млрд тенге
Новости
Улицу Байсеитовой в Алматы реконструируют от Сатпаева до Толе би
Новости
Прирост новых случаев коронавируса в Казахстане снизился
Новости
Высокую занятость инфекционных коек в Алматы и столице констатируют в Минздраве
Новости
Прирост новых случаев коронавируса в Казахстане продолжил снижение