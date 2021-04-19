Китай намерен увеличить выработку электроэнергии на солнечных и ветряных электростанциях на 1,3% до 11% в 2021 году

Китай заявил, что в 2021 году будет стремиться увеличить выработку электроэнергии на солнечных и ветряных электростанциях на 1,3% примерно до 11%. Глава Китая Си Цзиньпин объявил, что к 2030 году страна доведет долю неископаемого топлива в потреблении первичной энергии примерно до 25% к 2030 году, сообщает Reuters.

В проекте Национального управления энергетики (NEA), опубликованном в понедельник, говорится, что производство солнечной и ветровой энергии необходимо ежегодно наращивать на 16,5% в течение следующих 5 лет. Ведомство ожидает, что местные власти Китая ускорят выдачу разрешений на новые солнечные и ветряные проекты, чтобы обеспечить долгосрочное развитие возобновляемых источников энергии в стране.

Си Цзиньпин также призвал разработчиков проектов солнечной и ветровой энергетики ускорить строительство и попросил местные органы власти и электросетевые компании гарантировать, что электроэнергия, вырабатываемая на станциях, сможет поступать в общую распределительную сеть.

В феврале центральное правительство обязало региональные сетевые компании увеличить минимальную закупку электроэнергии у возобновляемых источников энергии.