В Казахстане установлена минимальная заработная плата для преподавателей вузов

Для преподавателей она составляет 200 тыс. тенге, а для профессоров − 350-400 тыс.
По результатам опроса преподавателей организаций высшего и послевузовского большинство из них выступило за установку минимальной заработной платы. Ее размеры, а также рекомендуемая нагрузка, были определены приказом министра образования и науки от 25 марта 2021 года, сообщил в ответе на депутатский запрос заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.
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