В Казахстане установлена минимальная заработная плата для преподавателей вузов

По результатам опроса преподавателей организаций высшего и послевузовского большинство из них выступило за установку минимальной заработной платы. Ее размеры, а также рекомендуемая нагрузка, были определены приказом министра образования и науки от 25 марта 2021 года, сообщил в ответе на депутатский запрос заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

Рекомендуемая нагрузка на преподавателей, согласно приказу, не должна превышать 680 академических часов. Зарплаты в свою очередь были установлены на следующем уровне: для преподавателя – 200 тыс. тенге; для старшего преподавателя – 230 тыс. тенге; для ассоциированного профессора – 260 тыс. тенге; для профессора – 350 тыс. тенге; в национальных вузах для профессора – 400 тыс. тенге.

«По мнению профессорско-преподавательского состава, указанные суммы минимальной заработной платы являются достаточными для привлечения молодых преподавателей в систему высшего образования, стимулирования преподавателей к научно-исследовательской деятельности и формирования качественного состава ППС в целом», − цитирует Тугжанова агентство Казинформ.

Вместе с тем он отметил, что сегодня организации высшего и (или) послевузовского образования наделены правом самостоятельно направлять прибыль на оснащение лабораторной базы, развитие инфраструктуры вуза, а также повышение заработной платы профессорско-преподавательского состава.