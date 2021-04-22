В больницах Атырауской области до сих пор не хватает необходимых медикаментов и оборудования – Токаев

В больницах Атырауской области до сих пор не хватает необходимых медикаментов и оборудования, констатировал глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития региона.

Президент отметил, что «эпидемия коронавируса вновь обостряется, эпидемиологическая ситуация осложняется», а «учитывая специфику региона, особое внимание следует уделить ситуации в трудовых коллективах».

«На предприятиях области еженедельно возникают очаги эпидемии. Поручаю акиму области совместно с руководителями крупных производственных предприятий своевременно принять меры по профилактике и борьбе с эпидемией. Необходимо внимательно следить за здоровьем работников, работающих вахтовым методом», - сказал президент.

По его словам, с приходом новой волны коронавируса количество заболевших удвоилось за последний месяц, а тем временем «выяснилось, что в лечебных учреждениях до сих пор не хватает необходимых медикаментов и оборудования».

«Эта ситуация может привести к резкому росту смертности. Усугубляет ситуацию и дефицит квалифицированных специалистов. В области не хватает 207 врачей. В том числе в сельскую местность требуется 52 врача», - отметил президент.

Он поручил акиму области взять на личный контроль обеспечение больниц лекарственными медицинскими средствами и поставил задачу по полному оснащению отделений анестезиологии и реанимации, решению проблемы дефицита врачей в области.

Еще одной проблемой Токаев назвал то, что объекты здравоохранения в регионе устарели.

«Правительству совместно с акиматом предстоит решить вопрос строительства многопрофильной больницы, Центра психического здоровья и современных городских поликлиник», - отметил Токаев.

Вместе с тем президент считает, что нужно увеличить количество грантов на врачебные специальности и создать в регионе благоприятные условия для медицинских работников.