Ее производство увеличат, пообещал он
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Токаев поблагодарил разработчиков вакцины QazVac
Фото пресс-службы правительства Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил разработчиков отечественной вакцины от коронавируса QazVac.

«Казахстан стал одним из немногих государств, создавших свою вакцину. Благодарю ученых и всех специалистов, участвовавших в ее разработке», - написал он в Twitter в пятницу.

Токаев напомнил, что вервая партия вакцины QazVac уже поступила в регионы страны. «Производство вакцины будет увеличено, чтобы сделать ее доступной всем гражданам», - пообещал он.

Первую партию вакцины QazVac – 50 тысяч доз – направили в регионе накануне, вакцинацию ею планируют начать 26 апреля. Вакцина имеет предварительную регистрацию Минздрава Казахстана, полные результаты ее клинических исследований не опубликованы.

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