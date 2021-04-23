Токаев поблагодарил разработчиков вакцины QazVac

Ее производство увеличат, пообещал он
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил разработчиков отечественной вакцины от коронавируса QazVac.
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