Токаев поблагодарил разработчиков вакцины QazVac

«Казахстан стал одним из немногих государств, создавших свою вакцину. Благодарю ученых и всех специалистов, участвовавших в ее разработке», - написал он в Twitter в пятницу.

Токаев напомнил, что вервая партия вакцины QazVac уже поступила в регионы страны. «Производство вакцины будет увеличено, чтобы сделать ее доступной всем гражданам», - пообещал он.

Первую партию вакцины QazVac – 50 тысяч доз – направили в регионе накануне, вакцинацию ею планируют начать 26 апреля. Вакцина имеет предварительную регистрацию Минздрава Казахстана, полные результаты ее клинических исследований не опубликованы.