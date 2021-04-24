Полиция Алматы продолжает призывать к переговорам стрелка в жилом комплексе «Бухар Жырау Тауэрс»

Полиция Алматы продолжает призывать стрелка из жилого комплекса «Бухар Жырау Тауэрс» к переговорам. Во дворе с большим интервалом продолжают звучать хлопки, сообщают пресс-служба ДВД города и корреспондент Vласти.

«Вооруженный мужчина отказывается вступать в диалог. При этом он произвел более 10 выстрелов в сторону лестничной площадки. В целях обеспечения безопасности, жители указанного дома эвакуированы. Полиция призывает граждан к спокойствию. Спецоперация по задержанию и обезвреживанию преступника продолжается», − говорится в сообщении полиции.

Агентство Sputnik Казахстан сообщает, что в ходе перестрелки ранен полицейский.

Пострадавший охранник, по данным ДВД, находится в реанимации, угрозы его жизни нет.