Полиция Алматы продолжает призывать к переговорам стрелка в жилом комплексе «Бухар Жырау Тауэрс»

Полиция Алматы продолжает призывать стрелка из жилого комплекса «Бухар Жырау Тауэрс» к переговорам. Во дворе с большим интервалом продолжают звучать хлопки, сообщают пресс-служба ДВД города и корреспондент Vласти.
«Вооруженный мужчина отказывается вступать в диалог. При этом он произвел более 10 выстрелов в сторону лестничной площадки. В целях обеспечения безопасности, жители указанного дома эвакуированы. Полиция призывает граждан к спокойствию. Спецоперация по задержанию и обезвреживанию преступника продолжается», − говорится в сообщении полиции.
Агентство Sputnik Казахстан сообщает, что в ходе перестрелки ранен полицейский.
Пострадавший охранник, по данным ДВД, находится в реанимации, угрозы его жизни нет.
В субботу жилец комплекса «Бухар Жырау Тауэрс» нанес огнестрельное ранение охраннику, после чего забаррикадировался в своей квартире, которая находится в 3 блоке на 16 этаже. Из окна мужчина вывесил два плаката с бессвязными посланиями. Противостояние с ним продолжается несколько часов. В голосовом сообщении в чате жильцов мужчина угрожал взорвать здание. Район жилого комплекса продолжает быть оцеплен. По сообщению агентства, здесь находится глава департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.