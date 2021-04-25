Еще 20 тыс. казахстанцев получили первую дозу вакцины от коронавируса

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 878,1 тыс. человек – 4,6% населения страны, оба компонента вакцины получили 157 тыс. человек – 0,8% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 20 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 5,9 тыс., Карагандинской области – 4 тыс. и столице – 3,3 тыс.

Алматы лидирует по числу и доле вакцинированных: в городе первую дозу получили 176,8 тыс. человек (8,9% населения).

Далее следуют Алматинская область – 118,8 тыс. (5,7%), столица – 87,7 тыс. (7,3%), Карагандинская область – 87,3 тыс. (6,4%), Шымкент – 78,4 тыс. (7,2%), Туркестанская область – 43,3 тыс. (2,1%), Восточно-Казахстанская область – 42,2 тыс. (3,1%), Жамбылская область – 33,4 тыс. (2,9%), Актюбинская область – 32,1 тыс. (3,7%), Павлодарская область – 26,8 тыс. (3,3%), Западно-Казахстанская область – 25,6 тыс. (3,7%), Акмолинская область – 24,6 тыс. человек (3,4%), Костанайская область – 24 тыс. (2,8%), Северо-Казахстанская область – 22 тыс. (4%), Кызылординская область – 21,2 тыс. (2,6%), Мангистауской области – 18,8 тыс. (2,6%) и Атырауской области – 15,3 тыс. (2,3%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам, но в Алматы, где горожане прививались активнее всего, вакцинацию ограничили на несколько дней из-за нехватки вакцины.