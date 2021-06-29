Казахстанских студентов мотивируют прививаться от коронавируса скидками на обучение и льготами

Казахстанские вузы запустили акции в поддержку вакцинации от коронавируса среди студентов. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки, такое поручение дал глава ведомства.

«По поручению министра образования и науки РК А.Аймагамбетова казахстанские вузы запустят акции в поддержку вакцинации среди обучающихся. Студенты, привившиеся от COVID-19, в зависимости от возможностей, вузов получат скидки на обучение, проживание в общежитиях и различные подарки. Таким образом вузы поддержат работу по усилению темпов вакцинации для защиты здоровья населения. Материальные поощрения получат не только студенты, но и вакцинированные преподаватели высших учебных заведений», - говорится в сообщении МОН.

Отмечается, что КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, КазНПУ имени Абая, КазНИТУ имени К.И.Сатпаева, ЮКУ имени М.Ауэзова, ЗКУ имени М.Утемисова, Атырауский университет имени Х.Досмухамедова уже запустили акции по поддержке вакцинации: для привившихся студентов уже предусмотрены скидки на обучение, проживание в общежитиях, бесплатные путевки в оздоровительные санатории, талоны на бесплатное питание и бесплатный проезд в общественном транспорте.

«Также для вакцинированных студентов вузы планируют организовать бесплатные курсы по обучению иностранным языкам, компьютерной грамотности и развитию предпринимательских навыков. Более того, студенты некоторых вузов смогут получить бесплатные абонементы в фитнес-залы, бассейны, билеты в театры, кинотеатры и на концерты», - сообщили в МОН.

Вместе с тем вакцинированные преподаватели получат надбавки к зарплате или оплачиваемые выходные, уточнили в министерстве.

Как отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев, вузы, «исходя из своих возможностей, принимают самостоятельные решения по стимулированию студентов и преподавателей к вакцинации». В МОН рассчитывают, что «эта акция поможет пробудить сознательность наших граждан» и призвали другие вузы подключиться к акциям.