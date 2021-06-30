В Казахстане 2 млн. человек полностью привиты от коронавируса

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 3 335 тыс. человек – 17,1% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 001 тыс. человек – 10,3% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 89 тысяч человек – это самое большое значение с начала мая. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 11,9 тыс., Туркестанской области – 9,1, Карагандинской области – 7,5 тыс., Алматинской области – 7,1 тыс. и столице – 6,6 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 456,2 тыс. человек (22,6% населения). Далее следуют Туркестанская область – 357,8 тыс. (17,5%), Алматинская область – 340,2 тыс. (15,9%), Шымкент остается лидером по доле вакцинированных – 258,9 тыс. (23,1%), Восточно-Казахстанская область – 253,3 тыс. (18,1%), Карагандинская область – 239,5 тыс. (17,3%), столица – 224,2 тыс. (18,2%), Жамбылская область – 180,3 тыс. (15,5%), Кызылординская область – 151,9 тыс. (18%), Костанайская область – 133,9 тыс. (15,2%), Павлодарская область – 127,3 тыс. (16,7%), Актюбинская область – 126,8 тыс. (14,3%), Акмолинская область – 125,6 тыс. человек (16,6%), Северо-Казахстанская область – 121,7 тыс. (22%), Западно-Казахстанская область – 95,1 тыс. (14%), Атырауская область – 83,5 тыс. (12,3%) и Мангистауская область – 58,9 тыс. (8,1%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.