Более 3,4 млн. казахстанцев получили первую дозу вакцины от коронавируса

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 3 414 тыс. человек – 17,5% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 040 тыс. человек – 10,5% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 79 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Туркестанской области – 10,8 тыс., Алматы – 9,3 тыс., Алматинской области – 6,7 тыс., Карагандинской области – 6,1 тыс. и столице – 5,4 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 465,5 тыс. человек (23,1% населения). Далее следуют Туркестанская область – 368,6 тыс. (18%), Алматинская область – 346,9 тыс. (16,2%), Шымкент остается лидером по доле вакцинированных – 263,2 тыс. (23,5%), Восточно-Казахстанская область – 259,1 тыс. (18,4%), Карагандинская область – 245,6 тыс. (17,7%), столица – 229,6 тыс. (18,6%), Жамбылская область – 184,4 тыс. (15,9%), Кызылординская область – 155,1 тыс. (18,4%), Костанайская область – 138,1 тыс. (15,7%), Павлодарская область – 131 тыс. (17,2%), Акмолинская область – 129,9 тыс. человек (17,2%), Актюбинская область – 128,9 тыс. (14,5%), Северо-Казахстанская область – 125,5 тыс. (22,7%), Западно-Казахстанская область – 97 тыс. (14,3%), Атырауская область – 85,4 тыс. (12,6%) и Мангистауская область – 60 тыс. (8,2%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.