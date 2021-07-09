В результате перестрелки на кыргызско-таджикской границе погиб пограничник Кыргызстана

По предварительным данным, с таджикской стороны тоже есть погибшие и раненые
Накануне на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. В результате погиб 27-летний военнослужащий погранслужбы ГКНБ КР, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на погранслужбу.
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