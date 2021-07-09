По предварительным данным, с таджикской стороны тоже есть погибшие и раненые
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В результате перестрелки на кыргызско-таджикской границе погиб пограничник Кыргызстана
фото Sputnik / Табылды Кадырбеков

Накануне на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. В результате погиб 27-летний военнослужащий погранслужбы ГКНБ КР, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на погранслужбу.

«Обстоятельства гибели пограничника выясняются. По предварительным данным, с таджикской стороны также есть погибшие и раненые», - заявили в ведомстве.

На месте находятся начальник управления ПС по Баткенской области Кыялбек Толонбаев и руководители силовых структур. Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана проводят разбирательство по факту.

По данным погранслужбы Кыргызстана, накануне, 8 июля, около 17:00 на кыргызско-таджикском участке границы в местности перевала Чашмагильдан пограничный наряд КР подвергся внезапному нападению таджкикских военных, произошла перестрелка.

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