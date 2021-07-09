«Талибан» объявил о захвате двух афганских городов на границе с Ираном и Туркменистаном

Боевики «Талибана» захватили два афганских города в западной провинции Герат, граничащие с Ираном и Туркменистаном, сообщает «Медиазона Центральная Азия» со ссылкой на телеканал TOLOnews.

Талибы взяли под контроль город Ислам-Кала - один из главных торговых коридоров в Иран, и город Торгунди -торговый путь в Туркменистан, а также транспортный узел, включающий железнодорожные станции и грузовые склады.

Информацию о захвате городов талибами подтвердили местные власти. Исполняющий обязанности главы таможни Герата Нисар Ахмад Насери рассказал, что таможенный пункт в Ислам-Кала прекратил работу после перехода под контроль боевиков.

По информации источников телеканала, сотрудники КПП «Ислам-Кала» и правительственные военные, дислоцированные в той местности, ушли в Иран.

Turkmen.news со ссылкой на источники писало, что офицеры вооруженных сил Туркменистана эвакуируют свои семьи из приграничных с Афганистаном районов, так как около 23:00 часов ночи 8 июля со стороны Торгунди послышались звуки стрельбы. Днем местные жители передали журналистам, что через туркменский Серхетабад проехали восемь грузовиков с солдатами.

Талибы с конца весны ведут наступление в северных и западных провинциях, планомерно беря их под свой контроль. Это происходит на фоне ухода иностранного контингента из страны, который находился здесь ровно 20 лет.