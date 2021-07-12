Музей Кастеева не согласен с решением о штрафе за шум кондиционеров

По словам замдиректора, впервые музею прислали запрос о характере шума, исходящего от его системы кондиционирования 24 мая. Автор запроса представился журналистом, который по совместительству является жильцом этого комплекса. «С жителями мы напрямую не контактировали, потому что с первых встреч авторы запроса представлялись журналистами, больше с ними никого не было. Я ответил, что это холодильное оборудование является частью системы жизнеобеспечения музея, и функционирует с 2008 года. Журналист утверждал, что шум мешает отдыху жителей. И я попросил обратиться к застройщикам, поскольку решение таких проблем - вне нашей компетенции. Но журналист настоял на том, чтобы мы начали что-то делать, потому что экспонаты экспонатами, а жизнь и здоровье людей на первом месте», − рассказал он.

В начале июля журналисты из того же издания, от которого был составлен запрос в музей, пришли взять интервью у директора, после чего выпустили ролик об аварийном состоянии здания музея. По данным источника Vласти, авторами видео являются сотрудники издания Azattyq-ruhy.kz, принадлежащего партии «Нур Отан».

На основании жалобы жильцов 22 июня департамент санитарно-эпидемиологического контроля провел проверку. 2 июля ведомство принесло протокол измерения шума вместе с предписанием устранить его источник. Помимо этого, музей получил уведомление о штрафе сумма которого, по данным казахстанских СМИ, составила 670 тыс. тенге. Представители СЭС объяснили директору музея, что его необходимо уплатить даже несмотря на намерение его оспорить, поскольку дело передано частным судебным исполнителям, которые имеют полномочия блокировать текущие счета.

Несмотря на уплату штрафа, руководство музея отказывается признавать его обоснованным, поскольку у них есть основание считать, что застройщики возвели дом с нарушениями. Согласно закону об охране памятников культуры и истории, а также правилам определения режима их работы, памятники всегда окружены охранной зоной. В случае музея такая зона, согласно расчетам его главного инженера, составляет 44 метра от края здания. Тогда как расстояние между музеем и жилым комплексом составляет 38 метров.

«Возможно, мы неправильно измерили или трактовали закон. Уполномоченный орган (управление городского планирования и урбанистики акимата Алматы − V) заявляет, что нарушений нет. Но как бы то ни было, мы сейчас пытаемся что-то сделать. Сейчас мы ищем решение проблемы с министерством культуры и спорта, которое поручило создать рабочую группу по решению этого вопроса, в том числе техническими средствами. Сейчас мы ищем какие-то решения», − утверждает замдиректора.

Никакого давления, по словам Сатыбалды, на руководство музея сейчас не оказывают. Никто не принуждает учреждение к тому, чтобы остановить работу системы кондиционирования. Замдиректора считает, что это невозможно, поскольку существующий температурно-влажностный режим определен главным музейным документом − инструкцией хранения экспонатов. Но так как проверка департамента санитарно-эпидемиологического контроля выявила нарушения по допустимому уровню шума, музей не может оставить без внимания это предписание.

«Тем не менее нельзя считать, что во всей этой ситуации виноват музей. Нужно искать виновных и тех, кто должен решать этот вопрос на другом уровне. Но мы не сидим сложа руки и ищем выход с главным инженером, едиными техническими службами и независимыми экспертами. Однако я не могу гарантировать, что мы быстро решим или вообще сможем решить эту проблему. Вероятно, решим, но про сроки сложно говорить − сейчас самый жаркий период и проводить работы с оборудованием очень рискованно», − убежден Сатыбалды.

/Новость обновлена в 22:55, изменен подзаголовок, ранее в нем ошибочно утверждалось, что проверка была инициирована по жалобе журналистов. Проверка была инициирована по жалобе жильцов, журналисты до этого направляли запрос, в котором ссылались на жалобы жильцов/.