В Алматы и Северном Казахстане число получивших первую дозу вакцины от коронавируса превысило 30%

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 4 487 тыс. человек – 23,5% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 490 тыс. человек – 13,4% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 115 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 14,8 тыс., Туркестанской области – 11,3 тыс., Алматинской области – 11,2 тыс. и Восточно-Казахстанской области – 10,8 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 607,3 тыс. человек (30,1% населения). Далее следуют Туркестанская область – 469,8 тыс. (22,9%), Алматинская область – 458 тыс. (22%), Восточно-Казахстанская область – 343 тыс. (25%), Карагандинская область – 322,2 тыс. (23,4%), Шымкент – 320,4 тыс. (29%), столица – 291,8 тыс. (24,1%), Жамбылская область – 241,2 тыс. (20,9%), Костанайская область – 200,7 тыс. (23%), Кызылординская область – 195 тыс. (23,6%), Павлодарская область – 185,5 тыс. (24,5%), Акмолинская область – 177,1 тыс. человек (23,9%), Актюбинская область – 174 тыс. (18,9%), Северо-Казахстанская область – 165,5 тыс. (30,1%), Западно-Казахстанская область – 137,1 тыс. (20,5%), Атырауская область – 118 тыс. (17,5%) и Мангистауская область – 80,1 тыс. (10,6%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.