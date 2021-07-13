Вместе с ним задержана еще одна активистка
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Художника Асхата Ахмедьярова задержали во время акции в поддержку Бозжыры в столице
Фото Жанары Каримовой

В столице во вторник во время акции против строительства в урочище Бозжыра задержан художник Асхат Ахмедьяров, сообщило издание Adamdar/CA.

В рамках акции Ахмедьяров совершил перформанс: в костюме бақсы (каз. шамана), при помощи барабана и камчи он провел «обряд очищения» перед столичным домом министерств. Алия Ахмалишева, одна из активных участниц движения по защите урочища, несла флаг с надписью «Bozjyrany Saqtaiyq» (каз. «Сохраним Бозжыру»).

На протяжении всего перформанса за происходящим наблюдали журналисты независимых редакций, а также сотрудники правоохранительных органов. Полиция и спецназ окружили активистов, не выпуская их из круга, как при кеттлинге — методе, который с 2020 года правоохранительные органы стали применять против участников мирных акций.

Позднее активисты были задержаны.

Экологи и общественные деятели выступают против строительства в урочище Бозжыра в Мангистауской области, где предполагается возвести современный отель. Минэкологии в прошлом году обещало сместить стройку.

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