Художника Асхата Ахмедьярова задержали во время акции в поддержку Бозжыры в столице

В столице во вторник во время акции против строительства в урочище Бозжыра задержан художник Асхат Ахмедьяров, сообщило издание Adamdar/CA.

В рамках акции Ахмедьяров совершил перформанс: в костюме бақсы (каз. шамана), при помощи барабана и камчи он провел «обряд очищения» перед столичным домом министерств. Алия Ахмалишева, одна из активных участниц движения по защите урочища, несла флаг с надписью «Bozjyrany Saqtaiyq» (каз. «Сохраним Бозжыру»).

На протяжении всего перформанса за происходящим наблюдали журналисты независимых редакций, а также сотрудники правоохранительных органов. Полиция и спецназ окружили активистов, не выпуская их из круга, как при кеттлинге — методе, который с 2020 года правоохранительные органы стали применять против участников мирных акций.

Позднее активисты были задержаны.

Экологи и общественные деятели выступают против строительства в урочище Бозжыра в Мангистауской области, где предполагается возвести современный отель. Минэкологии в прошлом году обещало сместить стройку.