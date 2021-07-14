В четырех регионах Казахстана введут локдаун на выходные

На заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции в среду рассмотрели санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране и приняли решение о введении локдауна на выходных в четырех регионах Казахстана.

Сейчас занятость инфекционных коек в стране составляет 43%, реанимационных – 35%. В «красной» зоне по темпам распространения коронавируса находятся 12 регионов. Поэтому МВК приняла решение об ужесточении карантинных мер в столице, в Шымкенте, в Карагандинской и Атырауской областях, на которые приходится 55% заболеваемости и смертности по стране.

Так, решено приостановить междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в Ashyq; не будут работать закрытые пляжи, аквапарки и аттракционы.

Кроме этого, в выходные дни, независимо от участия в Аshyq, запрещена деятельность общественного транспорта, ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, спортивных объектов, объектов общественного питания, фудкортов (только на доставку), фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, бань, СПА-центров, бассейнов, кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, цирков, объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 1000 кв. м, рынков, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, ночных клубов, образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных центров, банков, ЦОНов, отделений «Казпочты», религиозных объектов.

В будние дни ограничена деятельность до 17:00 детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, рынков. Объекты общественного питания, фудкорты, фитнес-центры, фитнес-клубы, йога-центры, спортивно-оздоровительные объекты, сауны, СПА-центры, спортивные объекты, бассейны, кинотеатры в будние будут работать до 17:00, участники проекта «Ashyq» – до 20:00.

Вводится удаленный формат работы для 80% сотрудников всех организаций, за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев.

Глава правительства Аскар Мамин поручил мобилизовать ресурсы системы здравоохранения, в том числе по обеспечению резервных коек, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и кадров. Особое внимание поручено уделить работе первичной медико-санитарной помощи, акиматам регионов – у силить темпы вакцинации, особенно в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

Напомним, что ранее МВК приняла решение ужесточить карантин в регионах, находящихся в «красной» зоне. На сегодняшний день в ней находятся столица, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

